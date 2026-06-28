Rusia anuncia la conquista de localidades en Dnipropetrovsk y Zaporiyia

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Moscú, 28 jun (EFE).- El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este domingo la conquista de una nueva localidad en la región ucraniana de Dnipropetrovsk y otra en la vecina Zaporiyia.

Se trata de la aldea de Pisantsi en Dnipropetrovsk y de Novosilovka en Zaporiyia, precisaron los militares.

Según el parte castrense, «la liberación de Pisantsi permitió a las unidades del grupo Este tomar una posición táctica importante, lo que socavó significativamente la estabilidad de la defensa de las Fuerzas Armadas ucranianas y creó las condiciones necesarias para nuevos avances de las tropas y la expansión de la zona de control en Dnipropetrovsk».

Defensa agregó que en Novosilovka las Fuerzas Armadas ucranianas habían sido expulsadas de sus posiciones fortificadas.

«El control de la aldea permite a las unidades del grupo Este aumentar la presión sobre las defensas enemigas y crear las condiciones para un mayor avance en Zaporiyia», abundó Defensa.

La víspera, los militares rusos informaron de la toma de otra localidad en Dnipropetrovsk. EFE

mos/pcc