Rusia anuncia una tregua para el 8 y 9 de mayo y espera que Ucrania la secunde

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Moscú, 4 may (EFE).- El Ministerio de Defensa de Rusia anunció hoy una tregua en Ucrania para los días 8 y 9 de mayo, en línea con lo propuesto por el presidente ruso, Vladímir Putin, para conmemorar el aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi.

Según la nota castrense, Moscú espera que Kiev siga su ejemplo y respete el cese de hostilidades durante el viernes y el sábado, día en el que tendrá lugar un desfile militar en la plaza Roja.

Defensa advirtió que en caso de que Ucrania intente frustrar las celebraciones del 81 aniversario de la Victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi, «las Fuerzas Armadas rusas lanzarán un ataque masivo con misiles en represalia contra el centro de Kiev».

Los militares rusos aseguraron que Rusia, «pese a tener esa capacidad, se había abstenido hasta ahora de tales acciones por razones humanitarias».

La nota agrega que en Moscú han tomado nota de unas declaraciones hechas este lunes por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la cumbre de la Comunidad Política Europea en Ereván, en las que se contenían «amenazas de atacar Moscú precisamente el 9 de mayo».

Zelenski dijo previamente que Rusia teme un ataque con drones el día del desfile militar en la plaza Roja de Moscú.

«Rusia ha anunciado un desfile del 9 de mayo en Moscú sin equipamiento militar. Si esto ocurre será la primera vez en muchos, muchos años. No pueden permitirse equipamiento militar y temen que los drones puedan sobrevolar la Plaza Roja», afirmó Zelenski.

El presidente ucraniano realizó estas declaraciones horas después de que un dron ucraniano impactara en un edificio de Moscú situado a unos diez kilómetros del Kremlin, según ha confirmado el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.

La propuesta de declarar una tregua en Ucrania por el 9 de mayo fue realizada la semana pasada por Putin durante una conversación telefónica con el líder estadounidense, Donald Trump.

Putin y Zelenski ya consensuaron dos breves treguas similares en 2025.

Con todo, Ucrania insiste en un alto el fuego de al menos 30 días, lo que es rechazado por Moscú.

Zelenski ordenó previamente a su equipo que contacte con la Casa Blanca para «aclarar los detalles» de la tregua rusa por el 9 de mayo. EFE

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