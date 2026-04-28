Rusia aprieta pese a las bajas masivas a lo largo de toda la línea del frente

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Kiev, 28 abr (EFE).- Las fuerzas rusas lanzan ataques a lo largo de toda la línea del frente pese a las bajas masivas y los supuestos problemas para reemplazar a sus soldados muertos y heridos, según el Ejército ucraniano.

«La situación es bastante inestable ahora mismo, porque los rusos intentan avanzar en todos los frentes, ajustando sus tácticas y cambiando la intensidad» de las operaciones, dijo a la televisión pública el portavoz de las Fuerzas Conjuntas del Ejército ucraniano, Víktor Tregúbov.

El militar destacó las operaciones rusas en los últimos días en el frente de Limán, en la zona norte de la región oriental de Donetsk limítrofe con la región de Járkov, y en Vovchansk, en el norte de Járkov y en la zona fronteriza con Rusia.

Tregúbov mencionó asimismo la presión rusa cerca de la localidad de Kúpiansk (Járkov), a la que los rusos tratan de acercarse avanzando por dentro de los conductos de gas.

El portavoz castrense ucraniano dijo que los grupos de soldados rusos que llevan a cabo estas operaciones pierden en sus misiones hasta el 70 % del personal.

La situación es más complicada para las tropas ucranianas que mantienen posiciones en el este del río Oskil, que atraviesa la ciudad de Kúpiansk, donde su logística se ve más amenazada por el enemigo debido al obstáculo que representa la vía fluvial.

El Ejército ucraniano reconoció el viernes pasado problemas para abastecer a sus tropas debido a los bombardeos rusos a los puentes del río Oskil.

Ucrania cesó la semana pasada a los jefes de la 14ª Brigada después de que familiares de varios de sus soldados desplegados en la zona publicaran fotografías de sus cuerpos esqueléticos tras varias semanas sin recibir suficientes suministros.

El Kremlin dio por tomada la ciudad de Kúpiansk a finales del año pasado, pero las tropas ucranianas lograron resistir el asedio ruso a este importante nudo ferroviario.

Varios militares ucranianos han hablado en los medios y en sus canales de Telegram de los intentos rusos de avanzar a través de bosques aprovechando la aparición de vegetación después del invierno.

Una de las zonas en las que están utilizando estas tácticas es el frente de Oleksandrivka, en la confluencia de las regiones de Donetsk, Dnipropetrovsk y Zaporiyia, en la que Ucrania ha reivindicado recientemente sus mayores avances desde 2023.

Continúa la presión sobre Donetsk

Rusia aspira a hacerse con el control del territorio de Donetsk que aún está bajo control ucraniano (más de un 20 % de la región), y el frente de Pokrovsk volvió a ser este martes el área de más actividad de toda la línea de combate.

Según el parte de este martes del Estado Mayor General ucraniano, las fuerzas de Kiev rechazaron allí durante las pasadas 24 horas más de cincuenta ataques.

El canal militar ucraniano de Telegram DeepState informó hoy de avances rusos cerca de la ciudad de Pokrovsk y en la vecina Mirnograd, dos ciudades que, al igual que ocurrió con Kúpiansk, el Kremlin dio por conquistadas en diciembre de 2025 y han acabado por convertirse en símbolo de la impotencia rusa para cumplir con sus planes para tomar toda Donetsk.

Las fuerzas del Kremlin también mantienen activo el frente de Sumi, una región del norte de Ucrania fronteriza con Rusia donde las tropas de Moscú controlan algunas zonas situadas del lado ucraniano de la línea que separa en los mapas oficiales los dos países.

Según dijo la semana pasada el portavoz del Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania, los rusos han convertido en un frente activo prácticamente toda la línea de frontera entre ambos países en la región de Sumi.

Rusia pretende crear allí una zona de separación que aleje al Ejército ucraniano de las primeras poblaciones de su lado de la frontera.

El Kremlin tiene planes similares en el norte de la también fronteriza región de Járkov y en la región de Dnipropetrovsk, limítrofe con las de Jersón, Zaporiyia y Donetsk que los rusos controlan parcialmente y han declarado parte de su territorio nacional.

Todos estos movimientos que no se traducen en avances significativos se producen en un contexto de bajas récord entre las filas rusas, según insisten de forma regular en las últimas semanas el presidente Volodímir Zelenski y otras voces oficiales de Kiev.

Según estas fuentes, Ucrania está infligiendo a Rusia gracias al desarrollo de drones y otras tecnologías no tripuladas un número récord de pérdidas de hasta 35.000 hombres al mes que el Kremlin estaría teniendo problemas para reemplazar por nuevos reclutas que acuden al Ejercito de forma voluntaria por primera vez desde el comienzo de la guerra. EFE

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