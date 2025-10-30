Rusia atacó con 653 drones y más de 50 misiles una decena de regiones de Ucrania

2 minutos

(Actualiza con datos del parte de la Fuerza Aérea)

Kiev, 30 oct (EFE).- Rusia atacó anoche con 653 drones y más de 50 misiles una decena de regiones ucranianas, en un nuevo bombardeo masivo que mató al menos a dos personas y tuvo entre sus principales objetivos el sistema energético ucraniano, según informó en su cuenta de X el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Las regiones atacadas son Vínitsia y Cherkasi (centro-oeste), Poltava y Dnipró (centro-este), Ivano-Frankivsk y Leópolis (oeste), Sumi (noreste), Kiev (norte) y Mikoláyiv (sur), según Zelenski.

Las autoridades regionales y locales informaron de cortes de luz, electricidad y calefacción en algunas zonas de estas regiones.

La empresa privada ucraniana DTEK denunció daños sustanciales en algunas de sus centrales térmicas. La empresa opera actualmente cinco centrales térmicas en Ucrania.

Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, de los 52 misiles lanzados 31 fueron derribados por las defensas aéreas y otros tres fueron desviados con interferencias electrónicas.

De los 653 drones lanzados por Rusia cerca de 400 eran aparatos no tripulados de ataque Shahed.

Las defensas ucranianas neutralizaron 592 de los drones de ataque lanzados por Rusia.

Del total de misiles, cuatro eran misiles hipersónicos Kinzhal y cinco misiles balísticos Iskander-M o su equivalente norcoreano KN-23. Ninguno de ellos fue derribado.

Zelenski calificó el ataque ruso de terrorismo y pidió una vez más a la comunidad internacional y en especial a EE.UU., Europa y el resto de integrantes del G7 que respondan con «sanciones y presión real» hacia Rusia.

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, pidió además a los socios de Kiev que doten a Ucrania de más sistemas de defensa aérea para que el país pueda proteger sus infraestructuras de los misiles y drones rusos. EFE

mg/egw/alf