Rusia ataca con 268 drones Ucrania y bombardea con un misil balístico Mikoláyiv

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Berlín, 3 may (EFE).- Rusia atacó en las últimas horas Ucrania con 268 drones y bombardeó con un misil balístico Iskander-M la ciudad de Mikoláyiv, en el sur del país, según el parte de la Fuerza Aérea y las autoridades locales.

De acuerdo con la Fuerza Aérea, la pasada noche las fuerzas rusas atacaron con drones tipo Shahed, Gerbera, Italmas y otros desde territorio de la Federación Rusa y la ocupada península de Crimea y la parte ocupada de la región oriental de Donetsk el país invadido.

La aviación, las tropas de misiles antiaéreos, unidades de guerra electrónica y sistemas no tripulados, así como grupos móviles de fuego de las Fuerzas de Defensa de Ucrania derribaron o neutralizaron un total de 249 drones en el norte, sur, oeste y este del país.

Sin embargo, el misil balístico impactó en Mikoláyiv, según el jefe de la Administración Militar Regional, Vitalí Kim.

Éste indicó en un mensaje de su cuenta de Telegram que, como resultado del impacto de un misil balístico en la ciudad, hasta el momento hay dos personas heridas. EFE

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