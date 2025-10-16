Rusia ataca infraestructuras ucranianas con más de 300 misiles y 37 drones, según Zelenski

Kiev, 16 oct (EFE).- Rusia atacó durante la pasada noche con más de 300 drones y 37 misiles infraestructuras en al menos cinco regiones ucranianas, según anunció el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en sus redes sociales.

«La pasada noche trajo consigo ataques contra nuestra gente, nuestro sector energético y nuestra infraestructura civil», escribió Zelenski, que denunció que alguno de los Shahed con los que ataca Rusia están equipados con municiones de racimo.

El presidente ucraniano también condenó los ataques consecutivos de Rusia en los mismos lugares, que tendrían como objetivo matar a los trabajadores sanitarios y de emergencias que acuden a socorrer a las víctimas del primer bombardeo.

Según Zelenski, Rusia atacó anoche infraestructuras en las regiones de Vínitsia y Poltava (centro) y Sumi. En la región norteña de Cherníguiv, el bombardeo ruso provocó daños en una oficina de correos e hirió a una persona. En Járkov, región fronteriza con Rusia y en el noreste de Ucrania, fue atacada infraestructura crítica y una sede de los servicios de emergencias ucranianos.

El presidente ucraniano recordó que Rusia ha atacado prácticamente a diario este otoño infraestructuras energéticas del país.

Este último bombardeo se produce antes de que Zelenski viaje a EE.UU. para reunirse con el presidente Donald Trump este viernes.

Zelenski pidió «decisiones contundentes» para forzar a Rusia a parar la guerra. «Y esto depende de EE.UU., de Europa, de todos los socios de cuyo poder depende si se pone fin a la guerra», dijo el líder ucraniano en su mensaje de condena.

Zelenski insistió en que debe aprovecharse el «impulso» del acuerdo para la paz en Oriente Medio que ha forjado Trump para lograr el fin de la guerra en Ucrania. EFE

