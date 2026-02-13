Rusia ayudará materialmente a Cuba pese a la «fortísima presión» de Estados Unidos

Moscú, 13 feb (EFE).- Rusia aseguró hoy que ayudará materialmente a Cuba pese a lo que llamó «fortísima presión» por parte de Estados Unidos, que ha impuesto un embargo energético a la isla.

«Somos, sin lugar a dudas, solidarios con Cuba. Le ayudaremos, incluido materialmente. Ya se está haciendo», dijo Serguéi Riabkov, viceministro de Exteriores, a la agencia TASS.

Añadió que, además de Rusia, hay otros países amigos de La Habana incluidos en el foro BRICS que también «están haciendo lo máximo posible».

El diplomático acusó a Estados Unidos de ejercer una «fortísima presión» sobre el régimen cubano, lo que ha obligado a Rusia y Canadá, entre otros países, a repatriar a miles de turistas.

«En el marco de la actualizada Doctrina Monroe, Washington no se detiene ante ningún método ilegal que pisotee los cimientos del derecho internacional», afirmó.

El Kremlin aseguró el jueves que no desea una escalada con la Casa Blanca debido a los suministros de petróleo ruso a Cuba.

Peskov respondió así a la pregunta de si Moscú teme la imposición de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que vertió esa amenaza a finales de enero.

Fuentes de la Embajada rusa en La Habana informaron la víspera al diario Izvestia que Moscú «prevé el suministro en breve» de una partida de petróleo y productos petroleros «en calidad de ayuda humanitaria».

Rusia envió por última vez crudo a la isla -100.000 toneladas- en febrero de 2025 por orden del presidente Vladímir Putin.

Rusia, que ha recomendado a sus nacionales que no viajen a la isla, ha apoyado desde el principio al régimen cubano y descartó que pueda ocurrir lo mismo que con el líder venezolano, Nicolás Maduro.

El Gobierno cubano advirtió el pasado domingo a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país se quedaría sin combustible para aviación debido al asedio petrolero de Estados Unidos, según pudo confirmar EFE con dos fuentes.EFE

