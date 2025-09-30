The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Rusia califica de fraudulentas las elecciones parlamentarias en Moldavia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Moscú, 30 sep (EFE).- Las elecciones parlamentarias celebradas el pasado domingo en Moldavia en las que ganó el europeísta Partido Acción y Solidaridad de la presidenta Maia Sandu fueron fraudulentas, denunció hoy el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

«Unas elecciones fraudulentas. Me asombra hasta qué punto se pueden manipular en realidad los votos de los electores», sostuvo el jefe de la diplomacia rusa durante su intervención en el Club de debate Valdái en el balneario ruso de Sochi.

Lavrov señaló que «incluso con todas estas manipulaciones el Bloque Patriótico (…) recaudó en Moldavia más votos que el partido de Maia Sandu».

«Pese a todas estas maquinaciones el resultado es muy elocuente, pese a todos los métodos fraudulentos no les salió del todo bien», añadió.

Añadió que a estas manipulaciones se sumaron los obstáculos para la votación creados por las autoridades moldavas a los habitantes de la región separatista de Transnistria, donde «cerraron los puentes y declararon cuarentenas».

«Muchos no pudieron ir» a votar, indicó.

Según Lavrov, el PAS logró la mayoría «solo utilizando los recursos de la votación en el extranjero, ya que en Europa casi los llevaban cargados en brazos a los colegios electorales, mientras en Rusia solo abrieron dos».

«Claro está, esto les permitió alcanzar el tanto por ciento o la mitad del tanto por ciento necesarios» para poder gobernar en solitario, dijo.

El PAS obtuvo la mayoría en el Parlamento moldavo con el 50,16 %, seguido por el prorruso Bloque Electoral Patriótico (BEP), con el 24,19 % de los sufragios.

Otras tres formaciones, el bloque Alternativa (7,97 %), el Partido Nuestro (6,2 %) y Democracia en Casa (5,72 %) accederán al reparto proporcional de los 101 escaños que conforman del Parlamento moldavo.

El voto el exterior fue decisivo para la mayoría del PAS, ya que obtuvo el 78,51 % de 276.391 votos emitidos fuera del país.

El partido de Sandu también se impuso también con mayoría absoluta en el municipio de Chisinau, donde obtuvo el 52,68 % o 194.999 votos.EFE

mos/lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR