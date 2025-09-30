Rusia califica de fraudulentas las elecciones parlamentarias en Moldavia

2 minutos

Moscú, 30 sep (EFE).- Las elecciones parlamentarias celebradas el pasado domingo en Moldavia en las que ganó el europeísta Partido Acción y Solidaridad de la presidenta Maia Sandu fueron fraudulentas, denunció hoy el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

«Unas elecciones fraudulentas. Me asombra hasta qué punto se pueden manipular en realidad los votos de los electores», sostuvo el jefe de la diplomacia rusa durante su intervención en el Club de debate Valdái en el balneario ruso de Sochi.

Lavrov señaló que «incluso con todas estas manipulaciones el Bloque Patriótico (…) recaudó en Moldavia más votos que el partido de Maia Sandu».

«Pese a todas estas maquinaciones el resultado es muy elocuente, pese a todos los métodos fraudulentos no les salió del todo bien», añadió.

Añadió que a estas manipulaciones se sumaron los obstáculos para la votación creados por las autoridades moldavas a los habitantes de la región separatista de Transnistria, donde «cerraron los puentes y declararon cuarentenas».

«Muchos no pudieron ir» a votar, indicó.

Según Lavrov, el PAS logró la mayoría «solo utilizando los recursos de la votación en el extranjero, ya que en Europa casi los llevaban cargados en brazos a los colegios electorales, mientras en Rusia solo abrieron dos».

«Claro está, esto les permitió alcanzar el tanto por ciento o la mitad del tanto por ciento necesarios» para poder gobernar en solitario, dijo.

El PAS obtuvo la mayoría en el Parlamento moldavo con el 50,16 %, seguido por el prorruso Bloque Electoral Patriótico (BEP), con el 24,19 % de los sufragios.

Otras tres formaciones, el bloque Alternativa (7,97 %), el Partido Nuestro (6,2 %) y Democracia en Casa (5,72 %) accederán al reparto proporcional de los 101 escaños que conforman del Parlamento moldavo.

El voto el exterior fue decisivo para la mayoría del PAS, ya que obtuvo el 78,51 % de 276.391 votos emitidos fuera del país.

El partido de Sandu también se impuso también con mayoría absoluta en el municipio de Chisinau, donde obtuvo el 52,68 % o 194.999 votos.EFE

mos/lab