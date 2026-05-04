Rusia cambia forma de calcular la desigualdad cuando aumenta brecha entre ricos y pobres

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Moscú, 4 may (EFE).- La agencia rusa de estadística, Rosstat, cambió su metodología para calcular el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de la distribución de la riqueza, justo cuando aumenta la brecha entre ricos y pobres en este país.

Según informó este lunes el diario Kommersant, desde ahora, Rosstat calculará el índice Gini después de los impuestos progresivos según los ingresos y teniendo en cuenta la diferenciación regional.

La nueva fórmula destaca un índice de desigualdad para 2025 de 0,375 puntos en comparación con los 0,422 según el cálculo anterior, coincidiendo con los peores números históricamente registrados en 2007. El año anterior el índice se situó en 0,41, mientras que en 2022 se encontraba en 0,398.

De esta forma, el nuevo mecanismo se acerca más a la meta nacional establecida por el presidente ruso, Vladímir Putin, de reducir el indicador a 0,37 para 2030 y a 0,33 para 2036.

Se considera que un índice entre 0,3 y 0,4 muestra una desigualdad moderada, mientras que uno superior al 0,4 cruza el umbral de la desigualdad.

Un aumento del 0,02 en el coeficiente de Gini corresponde a una redistribución del 7 % de la riqueza desde la mitad más pobre de la población hacia la mitad más rica, que aumentó sus fortunas en 2025, según la revista Forbes.

La nueva fórmula

«El nuevo enfoque nos permite evaluar la eficacia de las medidas para redistribuir la carga tributaria entre la población, eliminando simultáneamente el factor de diferenciación de precios interregional al evaluar la desigualdad», defendió Olga Zolotarióva, miembro del consejo de la agencia pública.

Además, expertos citados por la prensa rusa afirman que los nuevos cálculos del ingreso disponible se acercan más a los estándares internacionales, incluidos los de la Unión Europea.

Sin embargo, también advierten de que los datos no tienen en cuenta la economía sumergida, que también ha crecido en el contexto de crisis económica en Rusia, donde ya de por sí son comunes los sobresueldos no oficiales en efectivo.

Mientras tanto, como en otras muchas estadísticas, quedan excluidas de los datos las regiones ucranianas anexionadas en 2022 de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, que carecen de un censo poblacional a pesar de haber albergado elecciones auspiciadas por las autoridades militares rusas.

La desigualdad entre regiones

En Rusia existe una gran desigualdad de ingresos entre las regiones, por lo que ajustar la diferenciación pasa por alto este mismo factor de desigualdad estructural.

Según la antigua fórmula para medir el Gini, las regiones más desiguales son: Yamalo-Nénets (0,47), Chukotka (0,458), Arjánguelsk (0,45) y la ciudad de Moscú (0,449).

Las que obtienen mejores números son la ciudad de Sevastopol (0,334), Jakasia (0,35), Stávropol (0,352) y Vladímir (0,353).

Aunque según Rosstat el sueldo medio de un ruso el pasado año fue de 100.360 rublos (1.329 dólares), entre las regiones rusas existe una gran diferencia de ingresos.

En 2025 el sueldo medio de un moscovita era de 198.429 rublos (2.629 dólares); en San Petersburgo, la segunda ciudad del país, fue de 128.929 rublos (1.708 dólares), mientras que en la región caucásica de Ingushetia era de 46.648 rublos (618 dólares), el más bajo del país.

El salario medio más alto registrado el año pasado fue en Chukotka, 208.456 rublos (2.761 dólares).

Sin embargo, basándose en los índices de desigualdad, los expertos sostienen que el salario mediano es mucho más bajo al salario medio.EFE

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