Rusia derriba 172 drones ucranianos durante la pasada noche

Moscú, 2 mar (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron 172 drones ucranianos durante la pasada noche, según informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia.

«Durante la pasada noche desde las 23:00 hora de Moscú (20:00 GMT) del 1 de marzo hasta las 07:00 hora de Moscú (04:00 GMT) las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 172 drones ucranianos de ala fija», indicó el mando militar ruso en Telegram.

Los mayores ataques fueron repelidos sobre el mar Negro (67) y la sureña región de Krasnodar (66).

Sobre la anexionada península ucraniana de Crimea fueron abatidos otros 23 drones y ocho sobre el mar de Azov.

El resto de los objetivos aéreos fueron repelidos sobre las regiones fronterizas de Bélgorod y Kursk, y otro, sobre la región de Astracán.

En el puerto de Novorosíisk de la región de Krasnodar resultaron heridos tres civiles -dos mujeres y un hombre- tras la caída de los restos de un dron derribado sobre una vivienda, según informaron las autoridades locales.

Ucrania y Rusia intercambian a diario ataques con drones y misiles contra sus infraestructuras críticas, como parte de una táctica de desgaste dirigida a socavar el potencial enemigo. EFE

