Rusia derriba 23 drones ucranianos sobre seis de sus regiones y Crimea
Moscú, 18 ago (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 23 drones ucranianos sobre seis regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
«Entre las 20:00 del 17 de agosto y las 06:00 del 17 de agosto, hora de Moscú (GMT+3), los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 23 drones ucranianos de ala fija», reza el parte castrense.
La mayoría de drones fueron abatidos en la región de Tambov y sobre las aguas de los mares de Azov y Negro, que bañan la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, donde fue destruido al menos un dron ucraniano.
Según el gobernador de las región Bélgorod, Viacheslav Gladvov, durante la pasada jornada las tropas ucranianas lanzaron unos 70 drones contra esa entidad federada de Rusia, donde se registraron a seis heridos, uno de los cuales tuvo que ser hospitalizado. EFE
mos/jac