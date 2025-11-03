Rusia derriba 64 drones ucranianos sobre cinco regiones rusas

Moscú, 3 nov (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron hoy 64 drones ucranianos de ala fija sobre cinco regiones rusas, en una jornada de relativa calma tras repeler más del doble la víspera , según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

«Durante la pasada noche, desde las 23:00 hora de Moscú (20:00 GMT) hasta las 07:00 hora de Moscú (04:00 GMT) las defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron 56 drones ucranianos», señaló en Telegram el mando militar ruso.

Según Defensa, el grueso de los ataques afectó a las regiones de Rostov y Saratov: en cada una de ellas fueron derribados 29 drones.

El resto fue derribado sobre la región de Volgogrado (4), Bélgorod (1) y Stávropol (1).

Este domingo, las fuerzas rusas derribaron 168 drones, la mayoría de ellos sobre el mar Negro y la región sureña de Krasnodar.

El exministro de Defensa y secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, ha admitido que últimamente el número de ataques de drones ucranianos se ha incrementado de manera considerable.

«Si hace dos años hablábamos de unidades, luego fueron decenas y ahora hablamos de cientos», dijo el alto cargo ruso, pero recalcó que solo uno de cada cien drones ucranianos alcanza objetivos en el territorio ruso.

Los ataques ucranianos con drones se intensificaron después de que la semana pasada se cancelara la cumbre de Budapest entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump, tras lo que éste adoptó las primeras sanciones contra Moscú de su segundo mandato.EFE

