Rusia derriba 81 drones ucranianos sobre cinco de regiones rusas

Moscú, 30 sep (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 81 drones de ala fija ucranianos sobre cinco regiones del país informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según el parte castrense, 74 de los aparatos abatidos las pasada noche fueron destruidos en cuatro regiones limítrofes con Ucrania, mientras que los otros siete fueron derribados en la región de Volgogrado, a más de 140 kilómetros de la frontera ucraniana.

Durante los últimos meses, Ucrania ha lanzado ataques continuamente contra las refinerías de petróleo rusas, lo cual ha provocado un déficit de combustible y un incremento de los precios.

En la península de Crimea, anexionada por Rusia, la situación se ha tornado más grave en los últimos días ya que esta situación se suma a dificultades en el traslado de combustible a través del estrecho de Kerch, debido al mal tiempo.

Este lunes, las autoridades de la península ordenaron racionar la venta de gasolina a particulares para hacer frente al déficit de combustible.

El líder crimeo, Serguéi Axiónov, anunció que en las gasolineras solo se dispensarán hasta 30 litros por automóvil. EFE

