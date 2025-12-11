Rusia desconoce planes de EE.UU. para crear una alternativa al G7

Moscú, 11 dic (EFE).- El Kremlin negó hoy las informaciones de medios sobre una supuesta propuesta de Estados Unidos para sumarse a una alternativa al G7.

«No ha habido declaraciones de la Casa Blanca sobre ese asunto», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, citado por la agencia TASS.

Agregó que hay que tomar estas informaciones «con escepticismo» y esperar que se hagan declaraciones oficiales.

Según indicó el medio Politico, Estados Unidos planea un nuevo grupo de países, el Core 5, en el que entrarían Rusia y China.

«No entendemos qué quiere decir Politico. Pero repito, como aún no ha habido declaraciones oficiales, debemos tratar este asunto con escepticismo», insistió Peskov.

Además de EE.UU., Rusia y China, en el Core 5 entrarían también la India y Japón, según el medio.

Mientras, el subjefe del Consejo de Seguridad y antiguo presidente ruso, Dmitri Medvédev, opinó que al ser verdad, la idea sobre la creación del Core 5, sería «un golpe en las narices» de Europa.EFE

