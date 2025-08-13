Rusia dice que los contactos de los europeos para influir en Trump son insignificantes

2 minutos

Moscú, 13 ago (EFE).- Rusia tachó este miércoles de «política y prácticamente insignificantes» los contactos solicitados por los líderes europeos en vísperas de la cumbre entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de influir en la posición del último.

«Consideramos que las consultas solicitadas por los europeos son acciones política y prácticamente insignificantes», dijo Alexéi Fadéyev, subdirector del Departamento de Información del Ministerio de Exteriores ruso.

Según Fadéyev, la reunión en Alaska «debe permitir a los líderes concentrarse en abordar todos los problemas acumulados, empezando por la crisis ucraniana y terminando con los obstáculos que impiden el normal funcionamiento del diálogo bilateral».

En cuanto a las informaciones sobre un eventual «canje de territorios» con Ucrania en el marco de las negociaciones de paz, el diplomático ruso afirmó que «la estructura territorial de la Federación Rusa está consagrada en la Constitución», en una clara alusión a la negativa de Moscú de discutir ese tema.

«Por lo tanto, los objetivos de la delegación rusa en las negociaciones en Alaska estarán dictados exclusivamente por los intereses nacionales», aseveró.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viajará este miércoles a Berlín para reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz, y participar en los contactos virtuales con líderes europeos y de la OTAN, así como con el presidente estadounidense, que tendrán lugar de cara a la reunión que este último mantendrá en Alaska.

Merz ha interrumpido sus vacaciones para convocar esta ronda de contactos, en un intento de influir a Trump para que tenga más en cuenta la perspectiva ucraniana y europea durante el encuentro con Putin y se plantee la posibilidad de incrementar la presión sobre Rusia, si esta no se aviene a un alto el fuego.

La portavoz presidencial estadounidense Karoline Leavitt rebajó ayer las expectativas de que la cumbre del viernes sirva para cerrar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra de Ucrania, e indicó que para el mandatario republicano será eminentemente un «ejercicio de escucha». EFE

mos/ah