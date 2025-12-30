Rusia dice que más de 200 civiles murieron en región de Donetsk en 2025 por ataques Kiev

Moscú, 30 dic (EFE).- Más de 200 civiles murieron en la parte de la región ucraniana de Donetsk ocupada por Rusia debido a los ataques de Kiev en 2025, informaron hoy las autoridades locales.

«Desde el 1 de enero y hasta el 28 de diciembre en el territorio de la república popular de Donetsk murieron 204 civiles, incluidos 6 niños, y fueron heridos otros 1.068», según la Oficina del Defensor del Pueblo de Donetsk, leal a Moscú.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó la víspera que el ritmo del avance de las tropas rusas en el este de Ucrania crea buenas perspectivas para la «liberación» de todo el territorio de Donetsk, la vecina Lugansk, así como de las regiones de Jersón y Zaporiyia.

Anteriormente, el jefe del Kremlin aseveró que Moscú prefiere alcanzar sus objetivos por la vía diplomática y mediante negociaciones, pero si no lo logra, lo hará militarmente.

Las tropas rusas controlan actualmente cerca del 90 % del Donbás.EFE

