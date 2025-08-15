Rusia e Irán negocian la construcción de centrales nucleares modulares

Moscú, 15 ago (EFE).- Rusia está negociando con Irán la construcción de centrales nucleares modulares, comunicó este viernes el director de la energética estatal Rosatom, Alexéi Lijachev.

«Las negociaciones están en marcha. Espero que tarde o temprano se cierren los acuerdos», subrayó Lijachev en una entrevista сon la televisión estatal rusa.

El director de la empresa nuclear concretó que se trata de pequeñas centrales modulares en territorio iraní.

En esta línea recordó que a principios de este año, la parte iraní le propuso a Moscú ampliar la agenda de cooperación en energía nuclear, lo que incluía la construcción de este tipo de infraestructuras.

Además, enfatizó que Rusia siempre ha participado activamente en el proceso de resolución del llamado problema nuclear iraní.

Esta semana, Reino Unido, Francia y Alemania comunicaron a la ONU que están dispuestos a volver a imponer sanciones contra Irán a menos que este país reanude las negociaciones con Estados Unidos y la comunidad internacional sobre su programa nuclear.

Un día antes, Teherán afirmó haber decidido continuar las consultas con el Organismo Internacional de Energía Atómica.EFE

