Rusia exige una explicación a Armenia por permitir a Zelenski amenazar a Moscú

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Moscú, 10 may (EFE).- El Kremlin exigió este domingo una explicación a Armenia por invitar al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) que se celebró el lunes pasado en Ereván.

«Por supuesto, seguramente esperamos alguna clase de explicación», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la televisión rusa.

Peskov consideró «no muy normal» que Ereván haya cedido a Zelenski «una plataforma para realizar declaraciones absolutamente antirrusas», en alusión a la frase de que Rusia teme «que los drones sobrevuelen la plaza Roja» con ocasión del desfile de la Victoria sobre la Alemania nazi que tuvo lugar ayer sábado.

«Es algo que no es muy normal y que no va en línea con el espíritu de las relaciones con Ereván», insistió.

Precisamente, Rusia amenazó a Ucrania con atacar con misiles el centro de Kiev si llevaba a cabo sus provocaciones el 9 de mayo, lo que llevó a EE.UU. a consensuar una tregua de tres días entre ambos países.

Peskov también criticó el hecho de que «en Armenia se oigan declaraciones antirrusas», vinculadas con el hecho de que Moscú no acudió en ayuda de Ereván durante los ataques de Azerbaiyán, quien en 2023 se hizo con el control de la región de Nagorno Karabaj, de donde fueron expulsados más de 100.000 armenios.

«Es algo que no entendemos. ¿Por qué el jefe del Gobierno armenio no intenta equilibrar de alguna forma sus declaraciones? Es algo que no podemos explicarnos», señaló.

Y añadió que para Rusia «lo importante es que Armenia no defienda posturas antirrusas», como ocurrió contra otras antiguas repúblicas soviéticas como más recientemente Moldavia.

Las tensiones entre ambos países alcanzaron su punto álgido en una reciente reunión en el Kremlin del primer ministro armenio, Nikol Pashinián, con el presidente ruso, Vladímir Putin, en la que el primero recordó que Armenia «es un país democrático» que no admite presiones de Moscú como antaño.

De cara a las elecciones legislativas del 7 de junio, en las que Pashinián buscará la reelección, Putin le pidió que permitiera la participación de las fuerzas «prorrusas», a lo que el primero le respondió que en los comicios del país caucásico no pueden concurrir candidatos con doble ciudadanía, que es el caso del arrestado empresario ruso-armenio Samvel Karapetián.

En ese sentido, Putin recordó el sábado en rueda de prensa que las aspiraciones ucranianas de acercamiento a la Unión Europea (UE) desembocaron en 2014 en una revolución, el derrocamiento del presidente y el enfrentamiento a Rusia.

Por ello, señaló que es imposible compaginar la pertenencia a la UE y a la Unión Económica Eurasiática (UEE), a la que solicitará que aborde los planes de Armenia en su próxima cumbre.

Además, propuso que Armenia celebré un referéndum sobre el ingreso en la UE con el fin de tomar una decisión «lo antes posible» por respeto a los armenios y a Rusia «su principal socio comercial».

A la vista del resultado, Putin aseguró que Moscú tomaría sus correspondientes decisiones y, en caso de renuncia a la UEE, la senda de «un divorcio mutuamente beneficioso».

El ministro de Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyán, respondió este domingo a la prensa local que su país elegirá entre ambos bloques «cuando llegue el momento» y, aunque «no son un secreto las aspiraciones europeas del pueblo armenio» a día de hoy el país es aún miembro de la UEE liderada por Rusia.

«Nadie ha dicho que nos salimos», afirmó. EFE

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