Rusia expulsa a diplomático británico acusado de espionaje

1 minuto

Moscú, 15 ene (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia citó hoy a la encargada de negocios de la Embajada de Reino Unido en Moscú, Danae Dholakia, a la que informó de la expulsión de un diplomático británico acusado de espionaje.

«La encargada temporal de negocios de Reino Unido en Rusia, D. Dholakia, fue citada al Ministerio de Exteriores, donde se le expresó una protesta debido a las informaciones recibidas por las autoridades rusas de la pertenencia de uno de los diplomáticos de la Embajada a los servicios de inteligencia británicos», informó la diplomacia rusa en su portal oficial.

Este jueves el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) informó que había descubierto a un agente no declarado de la inteligencia británica, al que identificó como Davies Harret Samuel, quien ocupaba el cargo de subsecretario del departamento administrativo de la Embajada de Reino Unido en Moscú. EFE

mos/rml