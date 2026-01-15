Rusia expulsa a diplomático británico acusado de espionaje

Moscú, 15 ene (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia citó hoy a la encargada de negocios de la Embajada de Reino Unido en Moscú, Danae Dholakia, a la que informó de la expulsión de un diplomático británico acusado de espionaje.

«La encargada temporal de negocios de Reino Unido en Rusia, D. Dholakia, fue citada al Ministerio de Exteriores, donde se le expresó una protesta debido a las informaciones recibidas por las autoridades rusas de la pertenencia de uno de los diplomáticos de la Embajada a los servicios de inteligencia británicos», informó la diplomacia rusa en su portal oficial.

Este jueves el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) informó que había descubierto a un agente no declarado de la inteligencia británica, al que identificó como Davies Harret Samuel, quien ocupaba el cargo de subsecretario del departamento administrativo de la Embajada de Reino Unido en Moscú.

La encargada de negocios fue informada que «de acuerdo con el Artículo 9 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 se retiraba la acreditación de dicho individuo».

«Deberá abandonar la Federación Rusa en un plazo de dos semanas», señaló Exteriores, que reiteró que Moscú «no admitirá actividades en territorio ruso de agentes de los servicios de inteligencia británicos no declarados».

La diplomacia rusa subrayó que no hará concesiones al respecto «de acuerdo con los intereses de la seguridad nacional» de Rusia y alertó a Londres de que si este apuesta por la escalada de tensiones, la parte rusa «dará una respuesta decidida».

Las relaciones entre Moscú y Londres, deterioradas tras la anexión ilegal de la península ucraniana de Crimen en 2014 y el apoyo ruso a los separatistas del Donbás, tocaron fondo tras el comienzo de la guerra en Ucrania. EFE

