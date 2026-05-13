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Rusia lanzó contra Ucrania durante la noche 139 drones

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Kiev, 13 may (EFE).- Rusia lanzó durante la pasada noche contra territorio ucraniano un total de 139 drones de larga distancia, entre ellos varios aparatos sin carga explosiva que los rusos utilizan para confundir a las defensas enemigas, según informó en su parte de este miércoles la Fuerza Aérea ucraniana.

Las defensas aéreas ucranianas lograron derribar o neutralizar con interferencias electrónicas 111 de los drones sobre varias regiones del norte, el este y el sur de Ucrania.

Otros 20 drones, todos ellos de ataque, impactaron en trece localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó además de la caída de fragmentos de drones destruidos en el aire en otros cuatro lugares.

Varios drones rusos seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que se publicó el parte. EFE

mg/alf

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