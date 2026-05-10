Rusia lanzó desde la pasada medianoche 27 drones contra Ucrania

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Berlín, 10 may (EFE).- Rusia lanzó desde anoche contra Ucrania 27 drones que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar en su totalidad, informó la Fuerza Aérea ucraniana este domingo, el segundo de los tres días de alto el fuego entre Moscú y Kiev.

El comunicado precisa que los vehículos aéreos no tripulados de los tipos Shahed, Gerbera e Italmas, así como drones réplica Parodia, fueron lanzados a partir de la medianoche desde las direcciones rusas de Primorsko-Ajtarsk y Mílerovo.

Por otra parte, los ataques registrados el sábado en la región de Dnipropetrosk causaron heridas a una niña de tres años herida, y en la ciudad de Járkov, seis personas, entre ellas dos menores de 8 años y uno de diez, resultaron heridas al impactar un dron contra un edificio de viviendas de nueve plantas, mientras en la región de Jersón dos personas sufrieron lesiones, las respectivas autoridades.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó de 147 enfrentamientos durante el sábado, con una mayor actividad de las tropas rusas en las direcciones de Pokrovsk, Guliaipole y Kostiantínivka.

«Ayer, el enemigo utilizó 7.704 drones kamikaze y llevó a cabo 2.021 ataques contra poblaciones y posiciones de nuestras tropas, 12 de ellos con sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes», precisa el parte militar de las 8.00 de la mañana. EFE

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