Rusia lanza su mayor ataque contra la red de gas de Ucrania desde 2022

Rusia llevó a cabo el jueves por la noche su mayor ataque contra la red gasística de Ucrania desde el inicio de la invasión en 2022, informó este viernes en Kiev la empresa estatal de gas.

El ejército ruso atacó de forma implacable la red eléctrica de Ucrania en una serie de ofensivas nocturnas que llegó a dejar a millones de personas a oscuras y sin calefacción en algunos momentos, y con el termómetro bajo cero.

«El enemigo llevó a cabo el mayor ataque masivo contra la infraestructura de producción de gas desde el inicio de la guerra», declaró la empresa estatal ucraniana de gas, Naftogaz, en un comunicado. 

En Telegram, la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, acusó a Rusia de «aterrorizar a la población civil».

El presidente de Naftogaz, Serguéi Koretski, afirmó que el ataque dañó «una parte significativa de nuestras instalaciones». «Algunos de los daños son importantes», indicó.

En total, Rusia lanzó 381 drones y 35 misiles contra Ucrania durante la noche, apuntando especialmente a infraestructuras energéticas, informó la Fuerza Aérea ucraniana.

Dieciocho misiles y 78 drones alcanzaron sus objetivos, indicó la misma fuente, que afirma haber interceptado los demás.

El Ministerio de Energía de Ucrania dijo que hubo cortes de electricidad en varias regiones, sin ofrecer más detalles.

Por su parte, el ejército ruso indicó que atacó el complejo «militar-industrial» de Ucrania en una ofensiva combinada con misiles y drones.

Los cortes masivos de electricidad en Ucrania son menos comunes ahora que durante el invierno de 2022 y del año siguiente, cuando los ataques rusos promovieron apagones generalizados en todo el país. 

Ucrania también ha lanzado ataques con drones de largo alcance contra las refinerías de petróleo de Rusia, con el objetivo de cortar los ingresos del sector energético que son vitales para financiar a las fuerzas armadas rusas. 

Una fuente del SBU, los servicios de seguridad ucranianos, declaró a AFP este viernes que Kiev atacó una refinería a unos 1.400 kilómetros del frente, en la región rusa de Orenburgo.

En unos videos publicados en redes sociales, que no verificados, se ve un dron estrellándose contra lo que parece ser una refinería, provocando una humareda.

bur-brw-jc/cad/ach/mab/pb-sag/jvb

