Rusia llama a Estados Unidos liberar a Maduro y su esposa

Moscú, 3 ene (EFE).- Rusia llamó este sábado a las autoridades estadounidenses a liberar al líder venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, después de que el presidente Donald Trump comfirmara la captura de ambos.

«Ante las informaciones confirmadas sobre la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa en Estados Unidos, instamos encarecidamente a las autoridades estadounidenses a reconsiderar esa postura y liberar a un presidente que fue legítimamente elegido y su esposa», señaló el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado. EFE

mos/vh