Rusia llama a Estados Unidos liberar a Maduro y su esposa

1 minuto

Moscú, 3 ene (EFE).- Rusia llamó este sábado a las autoridades estadounidenses a liberar al líder venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, después de que el presidente Donald Trump comfirmara la captura de ambos.

«Ante las informaciones confirmadas sobre la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa en Estados Unidos, instamos encarecidamente a las autoridades estadounidenses a reconsiderar esa postura y liberar a un presidente que fue legítimamente elegido y su esposa», señaló el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.

Moscú abogó por la creación de unas condiciones que permitan resolver el conflicto existente a través del diálogo.

Horas antes, Exteriores exigió aclarar el paradero de Maduro y aseguró que su captura sería una «violación inaceptable» de la soberanía de un Estado independiente.

Las nuevas declaraciones de Moscú se producen después de una conversación telefónica sostenida entre el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

Previamente, varios medios occidentales especularon sobre la partida de Rodríguez con destino a Rusia en medio de la crisis que estalló en Venezuela tras el bombardeo estadounidense de esta madrugada.EFE

mos/rf