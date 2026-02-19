Rusia niega su implicación en el reclutamiento forzoso de kenianos para luchar en Ucrania

3 minutos

Nairobi, 19 feb (EFE).- La Embajada de Rusia en Kenia negó este jueves que el Kremlin esté implicado en el reclutamiento forzoso de ciudadanos kenianos para que luchen en la guerra contra Ucrania, en medio de crecientes denuncias sobre estas prácticas.

En un comunicado publicado en su cuenta de la red social X, la misión diplomática denunció una «peligrosa y engañosa campaña de propaganda» sobre casos de kenianos que viajaron a Rusia, ingresaron en el Ejército ruso y combatieron en Ucrania, de los que se han hecho eco los medios del país africano en las últimas semanas.

La Embajada subrayó que nunca alentó a ningún keniano a alistarse, que no emitió visados para que participasen en la guerra y que tampoco colaboró con entidades o individuos para coaccionar o atraer a estos ciudadanos.

«La campaña ha culminado recientemente en acusaciones directas contra la Embajada de Rusia en Nairobi y su personal, acusándolos de estar involucrados en esquemas irregulares de reclutamiento de kenianos para convertirse en combatientes en el conflicto en Ucrania. La Embajada rechaza tales acusaciones en los términos más enérgicos posibles», señaló el comunicado.

Aunque reconoció contactos con las autoridades kenianas sobre aquellos ciudadanos que viajaron a Rusia para luchar en el conflicto, Moscú incidió en que «nunca» participó en el «reclutamiento ilegal» para servir en sus Fuerzas Armadas.

Sin embargo, explicó que la legislación rusa no impide que ciudadanos extranjeros se alisten voluntariamente en su Ejército si se encuentran en el país de forma legal, y si eligen participar en «la batalla contra el nazismo ucraniano respaldado por la OTAN».

Por último, la Embajada de Rusia se mostró abierta a un diálogo «constructivo y despolitizado» con Kenia para abordar sus preocupaciones al respecto.

Este comunicado se emitió después de que fuera presentado este miércoles ante el Parlamento de Kenia un informe del Servicio de Inteligencia Nacional keniano (NIS) que sostiene que Rusia reclutó al menos a 1.000 ciudadanos de Kenia para luchar en Ucrania.

Según el documento del NIS, muchos kenianos acabaron en el Ejército ruso mediante el engaño de agencias de empleo y de viajes que hacían promesas de trabajos bien remunerados en materia de seguridad y logística en el extranjero.

El lunes pasado, el ministro de Asuntos Exteriores y la Diáspora de Kenia, Musalia Mudavadi, anunció que el próximo mes de marzo viajará a Moscú para abordar precisamente esta cuestión.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, se ha reportado la presencia de cientos de africanos luchando en el bando ruso. Aunque algunos lo hacen de manera voluntaria como mercenarios, otros han denunciado engaños y coacciones.

Ucrania ha revelado que ciudadanos de países como Somalia, Sierra Leona, Togo, Cuba y Sri Lanka, entre otros, están capturados en campos ucranianos, si bien la mayoría de ellos mueren o resultan gravemente heridos antes. EFE

pmc/pa/ah