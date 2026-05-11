Rusia obtuvo en abril los mayores ingresos por venta de combustibles fósiles en 2,5 años

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Helsinki, 11 may (EFE).- Los ingresos de Rusia por exportaciones de combustibles fósiles aumentaron un 4 % en abril respecto al mes anterior, hasta los 733 millones de euros diarios, la cifra mensual más alta de los últimos dos años y medio, según un informe publicado este lunes por el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA).

Este organismo independiente, con sede en Finlandia, señaló en su análisis que Rusia se benefició del alza de los precios de la energía por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias de Teherán en Oriente Medio, ya que los ingresos de Moscú aumentaron pese a que el volumen de exportaciones se redujo un 7 % en relación a marzo.

Según CREA, los ingresos de Rusia por exportación de crudo se contrajeron un 9 % respecto al mes anterior, hasta los 374 millones de euros diarios, debido a los ataques con drones de Ucrania contra las instalaciones petrolíferas rusas, que provocaron una caída del 24 % en los volúmenes de exportación de crudo por vía marítima.

En cambio, las exportaciones de crudo ruso por oleoductos aumentaron un 36 %, gracias a la reanudación de los flujos el 23 de abril a través del Druzhba, infraestructura que conecta Rusia con Hungría y Eslovaquia atravesando Ucrania.

Este oleoducto, dañado hace meses por los bombardeos rusos, fue reparado por Kiev por exigencia de Hungría y Eslovaquia a cambio de que estos dos países desbloquearan la concesión de un crédito de la Unión Europea (UE) a Ucrania por valor de 90.000 millones de euros.

Los ingresos de Rusia por la exportación de gas natural licuado (GNL) aumentaron en abril un 25 %, hasta los 58 millones de euros diarios, pese a que los volúmenes crecieron menos del 1 %.

La UE, mayor compradora de GNL ruso

El conjunto de la UE fue el mayor comprador del GNL ruso en abril y adquirió el 55 % del total exportado, seguido de China, Japón y Corea del Sur.

Según CREA, Rusia se benefició del alza del precio del GNL en los mercados europeos, que aumentó un 24 % respecto a abril del año anterior debido a los problemas de suministro global por el cierre del estrecho de Ormuz.

Los ingresos de Moscú por la exportación de gas a través de gasoductos aumentaron un 15 %, hasta los 82 millones de euros diarios, en contraste con los volúmenes de exportación, que cayeron un 7 % intermensual.

Al mismo tiempo, los ingresos de Rusia por exportaciones de derivados del petróleo por vía marítima crecieron un 32 % en abril, hasta alcanzar los 173 millones de euros diarios, a pesar de que los volúmenes aumentaron un 9 % intermensual.

China, principal comprador de hidrocarburos rusos

China se mantuvo en abril como el principal comprador de combustibles fósiles de Rusia y aportó a las arcas de ese país 7.300 millones de euros, el 41 % de los ingresos totales de Moscú por este concepto.

El gigante asiático fue el mayor comprador de crudo y carbón rusos, seguido de India, mientras que Turquía fue su mayor cliente de derivados del petróleo y la UE de gas natural y GNL.

Dentro de la UE, Francia fue el país que más combustibles fósiles importó de Rusia en abril, seguido de Hungría, Bélgica, Eslovenia y España, un quinteto que gastó 1.600 millones de euros en energía rusa.

España, que en marzo fue el principal comprador comunitario de combustibles rusos, redujo un 56 % intermensual sus adquisiciones de GNL, hasta los 181 millones de euros, según estimaciones de CREA. EFE

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