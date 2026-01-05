Rusia pide a sus nacionales no viajar a Venezuela ante la «amenaza de nuevos ataques»

Moscú, 5 ene (EFE).- El Ministerio de Exteriores y el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia pidieron este lunes a los ciudadanos de este país no viajar a Venezuela ante la “amenaza de nuevos ataques”.

En un comunicado, el Ministerio de Desarrollo Económico recordó que aún persiste la amenaza a seguridad en el país latinoamericano que fue víctima de una “agresión armada” de Estados Unidos.

“Los ciudadanos de Rusia deben abstenerse de viajar a Venezuela con fines de turismo salvo que sea absolutamente necesario hasta que la situación se normalice”, señala el comunicado oficial.

A los turistas que ya se encuentran en Venezuela se les recomienda “extremar la precaución” y estar pendientes de los anuncios oficiales de las autoridades locales y diplomáticos rusos.

También Exteriores publicó hoy un mensaje en su canal de Telegram en el que recomienda encarecidamente no viajar al país latinoamericano por la amenaza de nuevos ataques.

Moscú denunció el sábado la operación estadounidense en Venezuela y llamó a la liberación del líder de ese país, Nicolás Maduro.

Rusia también aseguró que Maduro, que visitó este país el año pasado y asistió a los festejos con ocasión del 80 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi, debe ser restituido en su cargo. EFE

