Rusia promete ayuda a Cuba, pero no confirma el envío de dos petroleros a la isla

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Moscú, 20 mar (EFE).- El Kremlin prometió hoy que ayudará a Cuba a superar la actual crisis humanitaria, pero no confirmó el envío de dos petroleros con petróleo y combustible a la isla, como informó la prensa occidental.

«Todo lo que puedo decir es que estamos en permanente contacto con las autoridades cubanas, con nuestros amigos cubanos», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria, en respuesta a una pregunta.

Añadió que, «efectivamente, estamos tratando con ellos las posibles variantes de ayuda a Cuba en la difícil situación en la que se encuentra».

El diario Financial Times informó el miércoles de que Moscú había enviado con destino a la isla caribeña el petrolero ‘Sea Horse’ con unas 27.000 toneladas de combustible, barco que llegará su destino en los próximos días

Además, también arribará a las costas cubanas a principios de abril el petrolero ruso ‘Anatoli Kolodkin’ con unos 725.000 barriles de crudo.

Peskov tampoco quiso precisar si Rusia ha llegado a un acuerdo con EE.UU. para que ambos barcos lleguen sanos y salvos a su destino, debido al embargo energético a la isla por parte de la Casa Blanca.

En caso de que los dos petroleros alcancen la conocida en este país como Isla de la Libertad será la primera vez en tres meses que Cuba reciba suministros energéticos.

Rusia, varios de cuyos barcos pertenecientes a la conocida como ‘flota fantasma’ han sido apresados en alta mar por guardiacostas occidentales, envió por última vez petróleo a la isla en febrero de 2025, cuando suministró al régimen castrista 100.000 toneladas de crudo.

El Kremlin y el Gobierno rusos llevan varios meses repitiendo que negocia con las autoridades cubanas la mejor forma de suministrarle asistencia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó esta semana que sería «un gran honor» para él «tomar Cuba», en medio de las tensiones entre ambos países.

Además, según The New York Times, Washington ha planteado la posibilidad de que el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, abandone el poder en el marco de contactos entre funcionarios de ambos países sobre el futuro de la isla.

Al respecto, el Ministerio de Exteriores ruso condenó «los intentos de injerencia flagrante en los asuntos internos de un Estado soberano», así como «la intimidación y el uso de medidas restrictivas unilaterales ilegales» contra Cuba.EFE

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