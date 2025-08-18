Rusia rechaza emplazamiento de tropas de la OTAN en Ucrania tras un posible cese al fuego

3 minutos

Moscú, 18 ago (EFE).- Rusia rechaza rotundamente el emplazamiento de fuerzas de la OTAN en Ucrania tras un eventual cese el fuego en Ucrania propuesto este domingo durante la reunión de la «Coalición de Voluntarios» copresidida por los líderes de Reino Unido y Francia, afirmó hoy la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova.

«Confirmamos nuestro categórico rechazo a cualquier guión que prevea la presencia de un contingente militar de la OTAN en Ucrania, lo cual implica una escalada incontrolable del conflicto con consecuencias impredecibles», afirmó en un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores ruso.

De cara a la reunión convocada hoy en Washington por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para debatir el conflicto ucraniano con el mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, y un grupo de líderes europeos, Zajárova señaló que las declaraciones de Londres y París «en esencia muestran sus aspiraciones abiertamente provocadoras y depredadoras respecto al conflicto en Ucrania».

«Estas declaraciones belicistas, que son de facto una instigación cínica a continuar las acciones bélicas, solo confirman que Londres no está interesada en solucionar la situación y solo hace todo lo posible para prolongar el derramamiento de sangre», denunció.

Según la diplomática rusa, «la política de los británicos simplemente no le permite a Kiev salir del conflicto por medio de negociaciones, con lo cual, como es habitual para ellos, alargan de un modo arrogante y autosuficiente los sufrimientos del pueblo ucraniano».

Añadió que el Reino Unido, convertido en una figura secundaria de la política internacional, «dudosamente es capaz comprender toda la carga de la responsabilidad que asumen, y las consecuencias potencialmente catastróficas de la política destructiva elegida».

«Llamamos a Londres a abstenerse de gambitos geopolíticos peligrosos y mal planificados o, al menos, no obstaculizar el trabajo minucioso de los negociadores rusos y estadounidenses», dijo.

La víspera el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, reafirmaron su continuo apoyo a Ucrania y elogiaron el deseo de Zelenski de lograr «una paz justa y duradera».

Starmer y Macron también destacaron el compromiso del presidente estadounidense, Donald Trump, para ofrecer «garantías de seguridad a Ucrania», en un contexto en que la «coalición de voluntarios» desempeñará «un papel vital a través de la Fuerza Multinacional en Ucrania, entre otras medidas».

Reino Unido y Francia reafirmaron «la disposición a desplegar una fuerza de garantías una vez que hayan cesado las hostilidades, y a ayudar a proteger los cielos y mares de Ucrania y regenerar las fuerzas armadas del país».

Tanto Zelenski como Starmer y Macron viajaron hoy a Estados Unidos junto a otros líderes europeos para reunirse con Trump y buscar una solución al conflicto en Ucrania. EFE

mos/psh