Rusia reduce 0,9 puntos porcentuales su pronóstico de crecimiento económico para 2026

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(Actualiza con declaraciones del Kremlin a partir del noveno párrafo)

Moscú, 12 may (EFE).- El Gobierno ruso revisó a la baja sus pronósticos de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) al reducirlo casi al tercio, de 1,3 % a 0,4 %, según informó hoy el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak.

«Esperamos que en 2026 lograremos mantener la dinámica positiva del PIB en un 0,4 %», afirmó en declaraciones el periódico ruso Védomosti.

El viceprimer ministro añadió que para fines de 2026 se espera una reducción de la inflación al nivel del 5,2 %.

Para el año que viene, sostuvo, comenzará «un periodo de restablecimiento del ritmo de crecimiento del 1,4 % en 2027 hasta 2,4 % para 2029», mientras la inflación retornará al nivel del 4 % previsto como objetivo por el Gobierno ruso ya 2027.

El anterior pronóstico del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia publicado en septiembre del año pasado preveía un crecimiento del PIG del 1,3 % en 2026, un 2,8 % en 2027 y un 2,5 % en 2028.

En marzo pasado el ministro de Desarrollo Económico, Maxim Reshétnikov, anunció que el pronóstico sería renovado en abril, pero a día de hoy no ha presentado nuevas previsiones.

«Preveíamos que el primer semestre sería difícil. Resultó ser así. Consideraremos todos los indicadores actuales en el nuevo pronóstico», aseveró.

El principal banco ruso, Sberbank, también rectificó a la baja el crecimiento del PIB ruso para este año hasta 0,5-1 % (contra el 1-1,5 % anterior), mientras que el FMI elevó este indicador en 0,3 %, hasta el 1,1 %.

Este mismo martes, el Kremlin reconoció esta situación, pero la achacó a la volatilidad de los mercados internacionales y aseguró que el Gobierno ruso hace todo para paliar la situación.

«El Gobierno, el Gabinete de ministros, toma todas las medidas necesarias para mantener la estabilidad de nuestra economía, que no puede estar totalmente asegurada contra la volatilidad que observamos en los mercados internacionales», aseveró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Señaló que «gracias a las medidas tomadas por el Gobierno, podemos hablar con seguridad de estabilidad macroeconómica y planes futuros para que la economía crezca de año en año, quizás de modo discreto, pero que crezca».

«El presidente (de Rusia, Vladímir Putin) sigue de cerca la situación económica. Se reúne regularmente con el Gabinete de ministros», aseveró, al anunciar una nueva reunión para esta semana.

Eso sí, descartó que la revisión a la baja de los pronósticos vaya a provocar cambios en el Gobierno ruso.EFE

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