Rusia reivindica la toma de otros dos pueblos en el sur de Ucrania

afp_tickers

2 minutos

El ejército ruso reivindicó este domingo la toma de otros dos pueblos en el sur de Ucrania, donde sus tropas están ganando terreno frente a unas fuerzas ucranianas en inferioridad numérica.

El Ministerio de Defensa ruso informó en Telegram que sus tropas tomaron Rivnopillia y Mala Tokmachka, en la región de Zaporiyia.

Aunque el frente de Zaporiyia registra menos enfrentamientos que el del este, donde se concentra la mayoría de los combates, las fuerzas rusas están avanzando en ambas regiones.

Moscú intenta aprovechar su ventaja en personal y equipamiento, pero los avances territoriales son lentos y costosos, con ambos bandos profundamente atrincherados casi cuatro años después de que Rusia lanzara su ofensiva.

Los combates en el este se centran en el control del importante centro logístico de Pokrovsk, al que cientos de soldados rusos han logrado infiltrarse en las últimas semanas, debilitando las defensas ucranianas.

Las conversaciones de paz entre Kiev y Moscú están actualmente estancadas. La cumbre prevista en Budapest entre el presidente estadounidense Donald Trump, que intenta mediar en el conflicto, y el ruso Vladimir Putin finalmente no se llevó a cabo.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que busca reforzar el apoyo internacional a su país, llegó este domingo a Grecia, según confirmó un portavoz a AFP.

El lunes tiene previsto ir a Francia, donde será recibido por el presidente Emmanuel Macron, y el martes viajará a Madrid, donde se reunirá con representantes de las dos cámaras del Parlamento español.

bur/phz/meb/hgs