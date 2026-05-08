Rusia revoca la acreditación para el desfile del Día de la Victoria a medios extranjeros

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Moscú, 8 may (EFE).- El Kremlin revocó la acreditación a los medios occidentales para cubrir el desfile del Día de la Victoria, que tiene lugar este sábado en la Plaza Roja, según informaron a EFE periodistas afectados por la medida.

Después de acreditar a los medios, entre ellos españoles, franceses, alemanes, italianos y japoneses, las autoridades rusas retiraron la acreditación por supuestos cambios de protocolo de última hora.

Es la primera vez desde que comenzó a festejarse en la que no se permitirá a medios extranjeros asistir al desfile, que tiene lugar cada año el 9 de mayo.

Este año, en el 81º aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania Nazi, el tradicional desfile y el día más importante para el patriotismo ruso tiene lugar bajo estrictas restricciones por motivos de seguridad.

El jueves se canceló el ensayo general y anteriormente ya comunicaron la cancelación del desfile de armamento pesado en la plaza Roja y en las calles de Moscú, que suelen cerrar para prácticas días anteriores a la celebración, lo que todos los años deja durante horas olor a quemado.

También cancelaron el desfile del Regimiento Inmortal, cuando familiares de veteranos combatientes caminan sujetando los retratos de sus heroicos parientes.

Hasta el momento 24 ciudades rusas han cancelado los desfiles y otras 27 los celebrarán en formato reducido.

Paralelamente, el Ministerio de Desarrollo Digital informó de que el 9 de mayo restringirán por completo el acceso a internet móvil y los servicios de SMS en la ciudad de Moscú por cuestiones de seguridad.

Rusia denunció este viernes que Ucrania no se sumó a la tregua unilateral de 48 horas declarada por el presidente ruso, Vladímir Putin, con ocasión de su celebración nacional, al haber atacado posiciones militares en el frente y territorio ruso.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció su propia tregua a partir del pasado 6 de mayo e igualmente acusó a Rusia de no haberla secundado.

Las autoridades rusas han amenazado con atacar el centro de Kiev si Ucrania viola la tregua el 9 de mayo y recomendado a la población civil y personal diplomático extranjero que abandonen la capital del país vecino. EFE

mos/ah