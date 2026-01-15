Rusia se solidariza con Cuba en defensa de su soberanía e independencia nacional

Moscú, 15 ene (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se solidarizó este jueves con Cuba en defensa de su soberanía e independencia, mientras el Ministerio de Exteriores ruso rechazó las amenazas que sufre la isla.

«Siempre hemos brindado y seguimos brindando asistencia y apoyo a nuestros amigos cubanos, y nos solidarizamos con su determinación de defender su soberanía e independencia con todas sus fuerzas», dijo Putin en la ceremonia de presentación de cartas credenciales de una treintena de embajadores, que tuvo lugar en el Gran Palacio del Kremlin.

Al dirigirse al nuevo jefe de la legación cubana, Enrique Orta González, el presidente ruso señaló que Rusia y Cuba están unidas por unas relaciones «verdaderamente sólidas y amistosas».

«La alianza ruso-cubana ha demostrado su valía y se basa en la sincera simpatía mutua de los pueblos de ambos países», agregó.

Putin señaló que actualmente las partes están implementando proyectos conjuntos en sectores de «energía, metalurgia, infraestructura de transporte y medicina» y están ampliando los intercambios culturales y humanitarios.

Mientras, la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, afirmó que Rusia sigue de cerca los acontecimientos en América Latina y el Caribe, y está «preocupada» por el aumento de las tensiones y la retórica bélica hacia la «amiga» Cuba.

«Estamos convencidos de que el lenguaje del chantaje y las amenazas es simplemente inaceptable, especialmente en relación con la isla», dijo Zajárova en rueda de prensa. EFE

