Rusia termina de repatriar a los 4.300 turistas varados en Cuba por la crisis energética

2 minutos

Moscú, 22 feb (EFE).- Las aerolíneas rusas dieron este domingo por terminada la operación de repatriación de los casi 4.300 turistas varados en Cuba debido a la crisis energética causada por el embargo impuesto por EE.UU. a la isla caribeña.

«Las compañías aéreas han completado los vuelos de repatriación de los turistas rusos de Cuba», informó el Ministerio de Transporte en un comunicado en Telegram.

El último avión aterrizó a las 17.27 hora local en el aeropuerto moscovita de Sheremétievo, que tuvo que limitar hoy el número de vuelos debido a los ataques de los drones ucranianos.

Se trataba de un vuelo de la compañía Rossía (Grupo Aeroflot) que despegó del balneario de Varadero -popular destino turístico entre los rusos- y que supuso «el vuelo final en el marco de la campaña que comenzó el 13 de febrero».

En total, según el ministerio, «casi 4.300 turistas» rusos fueron repatriados de Varadero, La Habana, Holguín y la isla de Cayo Coco en nueve vuelos.

«La posibilidad de reanudar los vuelos se abordará tras la normalización de la situación con los suministros de queroseno», añadió.

El 11 de febrero el Gobierno ruso recomendó a los turoperadores que cesaran la venta de viajes a Cuba, tras lo que las aerolíneas anunciaron que suspenderían temporalmente los vuelos.

Con 131.000 viajeros a Cuba en 2025, Rusia es la segunda mayor fuente de turistas a esa isla, después de Canadá, que a su vez terminó el viernes la repatriación de sus casi 28.000 turistas.

El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, abordó esta semana la crisis energética en Moscú con el líder ruso, Vladímir Putin, y con su colega, Serguéi Lavrov.

«Usted sabe nuestra postura al respecto. No aceptamos nada similar», dijo Putin al comienzo de la reunión.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó que en el encuentro se abordó la ayuda concreta que Moscú puede prestar a La Habana en las condiciones actuales.

Previamente, Lavrov y Rodríguez llamaron al diálogo a Estados Unidos, al que pidieron que renuncie a sus planes de bloqueo naval a Cuba.

Moscú anunció recientemente que está en contacto con las autoridades cubanas y que se prevé el suministro de petróleo al régimen castrista, algo que no ocurre desde el envío de 100.000 toneladas de crudo en febrero de 2025.EFE

