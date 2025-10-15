Rusia toma localidad ucraniana al sur del nudo estratégico de Pokrovsk

Moscú, 14 oct (EFE).- Las Fuerzas Armadas rusas tomaron la localidad de Novopávlivka, a menos de kilómetro y medio al sudeste del importante nudo logístico ucraniano de Pokrovsk, uno de los principales objetivos rusos en la región de Donetsk, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

«Unidades de la agrupación militar Centro liberaron la localidad de Novopávlivka de la república popular de Donetsk», señaló el mando militar ruso en el parte de guerra diario publicado en Telegram.

La víspera, Defensa informó sobre la captura de la localidad de Balagán y el comienzo de los combates al sur de Mirnograd, al este del importante nudo logístico, en el marco de los esfuerzos rusos dirigidos a lograr el cerco de Pokrovsk, parcialmente tomado por las fuerzas rusas.

Según publicaciones de blogueros militares rusos e imágenes geolocalizadas, las fuerzas rusas controlan con drones las carreteras de abastecimiento al noroeste de la ciudad, donde impiden en paso de abastecimientos y refuerzos a la ciudad asediada.

Con su avance por Mirnograd, las fuerzas rusas bloquearían al Ejército ucraniano en el flanco oriental de Pokrovsk, incrementando la presión en este sector.EFE

