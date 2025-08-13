Rusia y Bielorrusia simularán lanzamientos de misiles nucleares en ejercicios Zapad-2025

2 minutos

Moscú, 13 ago (EFE).- Rusia y Bielorrusia practicarán en sus ejercicios militares Zapad-2025 la planificación del uso de armas nucleares y misiles hipersónicos rusos Oréshnik, según informó hoy el ministro de Defensa bielorruso, Víktor Jrenin, tras rendir cuentas al presidente, Alexandr Lukashenko.

«Para nosotros esto es un elemento de importancia estratégica ante todo para la disuasión», afirmó el titular de Defensa, que presentó al mandatario bielorruso un informe a puerta cerrada sobre los venideros ejercicios conjuntos ruso-bielorrusos, según la agencia BELTA.

En la reunión, Jrenin informó a Lukashenko que los militares de ambos países practicarán «la planificación de uso de armas nucleares» y del sistema de misiles Oreshnik, que el presidente ruso, Vladímir Putin, prometió suministrar a Bielorrusia.

«Tan y como nos exige el jefe de Estado, debemos estar listos para todo. Vemos la situación en nuestras fronteras occidentales y norteñas y no podemos observar de brazos cruzados la militarización y actividades militares» de los países de la OTAN, señaló.

Según el ministro de Defensa bielorruso, Minsk apuesta por la transparencia y la paz, «pero tenemos que mantener la pólvora seca» en los arsenales.

Las maniobras Zapad-2025, cuya fase activa está prevista para septiembre, implicarán a al menos 13.000 efectivos bielorrusos, junto con una cifra sin especificar de fuerzas rusas.

Bielorrusia, el principal aliado de Rusia en la guerra de Ucrania, firmó un acuerdo de seguridad con Moscú a finales de 2024, tras el cual Putin adelantó la posibilidad de desplegar misiles balísticos hipersónicos Oréshnik en territorio del país vecino en la segunda mitad de 2025.

Entonces, Putin aseguró que su país está dispuesto a defender Bielorrusia «con todas las fuerzas a su disposición», incluido las armas nucleares tácticas que Moscú desplegó en territorio el país vecino tras el comienzo de la guerra en Ucrania.EFE

