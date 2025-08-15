The Swiss voice in the world since 1935

Ruso admite su culpabilidad tras matar a juez y cortarle el pene en plena calle

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 15 ago (EFE).- Un ciudadano ruso admitió este viernes su culpabilidad tras asesinar a un juez federal, cortarle el pene e introducírselo en la boca en plena calle después de una disputa por una presunta infidelidad de su esposa, secretaria de la víctima.

«Durante el interrogatorio el sospechoso admitió su culpabilidad», informa el Comité de Instrucción ruso citado por la agencia TASS.

Según las autoridades rusas, un residente de la región de Volgogrado asesinó ayer al juez federal Vasili Vetluguin en plena calle de la ciudad de Kamishin, a unos 150 kilómetros de la capital regional.

El autor del crimen asaltó al juez, de 40 años, al subir a su vehículo tras salir de un juzgado, efectuando varios disparos con una escopeta semiautomática Saiga de calibre 12, según los medios que citan a testigos directos.

Acto seguido, el asesino le cortó el pene al funcionario, que en mitad de la vía, se lo introdujo en la boca, dejó clavado el cuchillo en un ojo y abandonó el arma de fuego junto al cadáver.

Algunos canales de Telegram publicaron imágenes del asesinato captadas por la cámaras de seguridad del juzgado el que trabajaba la víctima.

Después, el criminal, marido de la secretaria del juez, se entregó a la policía.

Medios locales especulan de que se trata de un acto de venganza por una posible infidelidad de su esposa, otras versiones sostienen que el crimen se produjo por una decisión judicial.

Algunas fuentes también sostienen que el asesino confeso combatió en el frente en la guerra de Ucrania.EFE

mos/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Trabajaría de modo gratuito para su localidad?

En Suiza existe este principio en que la ciudadanía asume responsabilidades políticas por convicción y no por una remuneración.

Únase al debate
27 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR