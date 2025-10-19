Ruto garantiza apoyo al partido del fallecido Raila Odinga de cara a los comicios de 2027

Nairobi, 19 oct (EFE).- El presidente de Kenia, William Ruto, llamó este domingo a reforzar la unidad y la cooperación entre su Gobierno y el Movimiento Democrático Naranja (ODM, en inglés), el partido del fallecido ex primer ministro y líder opositor Raila Odinga, y garantizó su apoyo a la formación de cara a las elecciones generales de 2027.

«Respetaremos al ODM. Los apoyaremos para mantener unido al partido. El ODM debe ser fuerte cuando vayamos a las elecciones de 2027, porque solo así tendremos un Gobierno fuerte», afirmó Ruto durante el funeral de Odinga, celebrado en su hogar ancestral de Bondo (oeste).

«Raila creía en el poder de los partidos políticos y debemos respetar eso. El ODM formará el próximo Gobierno o será parte de él», insistió.

Al reflexionar sobre su relación con el fallecido veterano político, Ruto describió a Odinga como «un ingeniero político» que inspiró y formó a buena parte de la actual clase dirigente del país.

«Raila no era solo un ingeniero de profesión; era un ingeniero político. Tuvo muchos alumnos en su clase y yo soy uno de ellos», dijo.

Odinga, crítico con la gestión de Ruto, mantenía, sin embargo, una relación marcada tanto por la confrontación política como por la consecución de acuerdos.

En julio pasado, propuso la celebración de un diálogo nacional intergeneracional para impulsar reformas en el país, tras las masivas protestas lideradas por jóvenes de la generación Z y el creciente malestar por la violencia policial.

Pero unos meses antes, en marzo, ambos dirigentes habían firmado un pacto entre sus partidos para cooperar en cuestiones clave como el desempleo juvenil, la crisis de la deuda y la lucha contra la corrupción, acuerdo que desembocó en una reorganización del Gobierno, en la que aliados de Odinga asumieron cargos ministeriales.

El país, que atraviesa un periodo de siete días de luto nacional, dio su último adiós a Odinga en un emotivo funeral celebrado en la Universidad de Ciencia y Tecnología Jaramogi Oginga Odinga, antes de ser enterrado en una ceremonia privada en su residencia familiar.

El acto reunió a miles de personas y contó con la asistencia de dirigentes políticos, delegaciones extranjeras y personalidades como el expresidente keniano Uhuru Kenyatta y el exmandatario nigeriano Olusegun Obasanjo.

Jefe del ODM, el veterano político se presentó cinco veces a las elecciones presidenciales (1997, 2007, 2013, 2017 y 2022), pero en ninguna tuvo éxito y denunció fraude electoral para justificar las derrotas.

Ejerció como primer ministro de 2008 a 2013, cargo creado «ad hoc» tras la violencia postelectoral de 2007, cuando el país vivió disturbios con tintes étnicos que dejaron más de 1.100 muertos y más de 600.000 desplazados. EFE

