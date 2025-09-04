The Swiss voice in the world since 1935

Rutte asegura que Ucrania y no Rusia decidirá sobre tropas extranjeras en su territorio

Praga, 4 sep (EFE).- El posible envío de tropas extranjeras a Ucrania, como parte de las garantías de seguridad dentro de un eventual acuerdo de paz entre Kiev y Moscú, compete únicamente a Ucrania y no a Rusia, destacó este jueves el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

«¿Por qué estamos interesados en lo que Rusia piensa sobre tropas en Ucrania. Es un país soberano. No es un tema de ellos. Estoy sorprendido, porque Rusia no tiene nada que ver en esto», dijo Rutte durante la II Cumbre de Defensa de Praga organizada por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, en sus siglas en inglés) de Londres.

El envío de tropas a Ucrania será debatido en el encuentro de la ‘Coalición de Voluntarios’ que tiene lugar este jueves en París, y cuyas propuestas, para finalizar garantías de seguridad sólidas para Ucrania, serán trasladadas hoy al presidente de EEUU, Donald Trump.

«Es como si Finlandia tuviera que contar con la aprobación de Rusia para entrar en la OTAN, y Suecia también», añadió el holandés.

Finlandia ingresó a la OTAN en abril de 2023 y Suecia en marzo de 2024, poniendo fin a décadas de neutralidad militar y no alineación, impulsados por la invasión rusa de Ucrania iniciada en 2022.

«Somos países soberanos. Ucrania es un país soberano. Si Ucrania quiere tener fuerzas de seguridad como garantía en su territorio para apoyar la paz, depende de ellos. Nadie puede decidir por ellos», precisó Rutte, quien instó además a «dejar de convertir a Putin en un tipo poderoso».

Antes de la reunión de París, copresidida por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, Rusia descartó aceptar el ingreso de fuerzas extranjeras a Ucrania «en cualquier formato», declaró anoche la portavoz de Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajárova, durante una conferencia en Vladivostok.

«Rusia no va a discutir algo fundamentalmente inaceptable que socava cualquier tipo de seguridad, una intervención extranjera en Ucrania en cualquier forma, cualquier formato», dijo la portavoz.

«No son garantías para la seguridad de Ucrania, son garantías de peligro para el continente europeo», agregó Zajárova. EFE

