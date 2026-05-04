Rutte dice que EE. UU. está decepcionado con los aliados pero que han captado el mensaje

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Ereván, 4 may (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este lunes que Estados Unidos está “decepcionado” por la reacción de los aliados europeos con respecto a su operación militar en Irán, pero agregó que éstos han “captado el mensaje” en lo que se refiere a apoyo logístico y a través de bases.

“Hemos observado cierta decepción por parte de Estados Unidos ante la reacción de los europeos sobre lo que está ocurriendo en Irán y ante el intento de Estados Unidos de garantizar un mundo más seguro mediante la reducción de la capacidad nuclear y de misiles de largo alcance de Irán”, indicó Rutte a la prensa a su llegada a una cumbre de la Comunidad Política Europea.

“Pero, al mismo tiempo, diría que los europeos han captado el mensaje. Ahora estamos viendo que, en lo que respecta a las solicitudes bilaterales de bases y al apoyo logístico, se está cumpliendo lo prometido”, agregó.

El ex primer ministro neerlandés explicó que los aliados europeos ya «se están asegurando de que se apliquen todos los acuerdos bilaterales sobre bases militares».

Al mismo tiempo, dijo que «han decidido desplegar, preposicionar, activos clave cerca del teatro de operaciones para la próxima fase», en concreto dragaminas y cazaminas, y que escucharon al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el año pasado en la cumbre de la OTAN de La Haya en lo que respecta al compromiso de gasto.

Entonces, los líderes aliados acordaron elevar al 5 % de su PIB la inversión militar en diez años.

«Así pues, los europeos están dando un paso al frente: un papel más importante para Europa en una OTAN más fuerte», apostilló.

En concreto, Rutte mencionó que los aliados que están respondiendo a las solicitudes relacionadas con las bases y el apoyo logístico son Montenegro, Croacia, Rumanía, Portugal, Grecia, Italia, el Reino Unido, Francia y Alemania.

Preguntado por la decisión del Departamento de Guerra de EE. UU. de retirar 5.000 soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, Rutte no quiso entrar «en esa situación concreta».

«Hemos observado cierta decepción por parte de Estados Unidos en términos generales, y no me refiero específicamente a Alemania, ya que Alemania ha aplicado desde el primer momento lo acordado previamente a nivel bilateral», recalcó.

Hizo referencia a que esa «decepción» estadounidense más bien tiene que ver, «en las últimas décadas, con las solicitudes relacionadas con las bases» y, «en términos más generales», con «la reacción de los europeos ante lo que está ocurriendo en Irán». EFE

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