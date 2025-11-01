Ryan Castro expone su versatilidad en una noche especial en Bogotá

Bogotá, 1 nov (EFE).- El cantante colombiano Ryan Castro expuso este viernes su versatilidad musical en una noche especial en el Coliseo Medplus de Bogotá, donde recorrió durante más de tres horas su carrera y brindó un espectáculo completo en el que cantó diversos ritmos como reggaeton, trap, dancehall y reggae.

El artista tuvo más de media docena de invitados y presentó un espectáculo ambientado en Curazao, la isla del Caribe en la que vivió y que inspiró sus más recientes álbumes, ‘Sendé’ y ‘Hopi Sendé’ ante más de 20.000 personas.

Los fuegos pirotécnicos y las llamas en la tarima también hicieron parte de un movido comienzo que puso a saltar a una multitud que se entregó al artista de Medellín y su buena energía contagiosa.

Castro hizo un recorrido por los ocho años que lleva de carrera e interpretó temas como ‘Parte & Choke’, ‘Sanka’ o ‘Donde’, que pusieron a cantar y a perrear a la multitud en la primera parte del concierto.

Los invitados se sucedieron unos tras otros y entre ellos figuraron los colombianos Rayo y Toby; el venezolano Maisak, el cartagenero Maisak y el puertorriqueño Jory Boy, quienes tuvieron la oportunidad de cantar cada uno al menos dos canciones.

«Hoy es una noche linda para pasarla rico con Ryan Castro», expresó el artista ante la euforia del público que desde hace meses ya había comprado todas las entradas para el concierto para garantizar el ‘sold out’.

El espectáculo continuó Castro interpretó otros éxitos como ‘Lejanía’, ‘Mujeriego’, ‘Ba ba bad’ o ‘El ritmo que nos une’, la canción que compuso para la selección colombiana de fútbol.

La mayor sorpresa de la noche llegó cuando salió del suelo el cantante puertorriqueño Nicky Jam, que se llevó una sonada ovación y los aplausos de la multitud.

El colombiano le ofreció a su colega más de 15 minutos en tarima que aprovechó para cantar algunos de sus clásicos como ‘Travesuras’, ‘El amante’, ‘Donde están las gatas’ o ‘En la cama’, un popurrí que elevó aún más los ánimos de la multitud.

Castro retomó el protagonismo y terminó entregado a la multitud con algunos de los temas más esperados por el público, como ‘Jordan’, ‘Ojitos chiquititos’ o ‘Ba ba bad’, una canción que repitió y con la que se despidió por la puerta grande.

La multitud celebró que el artista estuviera más de tres horas en la tarima cantando un repertorio que reivindicó su versatilidad y puso a bailar y cantar a los asistentes. EFE

