Ryanair aumentará bonificación al personal que detecte equipajes superiores a lo permitido

Londres, 27 ago (EFE).- La compañía aérea irlandesa de bajo coste Ryanair anunció este miércoles que planea aumentar las bonificaciones percibidas por el personal que detecte a pasajeros con equipajes que superen las medidas permitidas.

En una rueda de prensa con periodistas en Londres, el director ejecutivo de la aerolínea, Michael O´Leary, detalló que los incentivos para los trabajadores que interceptan los equipajes antes de subir a bordo, que actualmente son de 1,50 euros por pieza, aumentará a 2,50 euros desde noviembre.

Del mismo modo comentó que el límite mensual de bonificación, ahora fijado en 80 euros, se eliminará.

«No voy a disculparme en absoluto por ello. Quiero que nuestro personal de tierra detecte a las personas que están engañando al sistema», dijo el CEO de Ryanair, según recogen medios británicos.

Según las normas de la compañía irlandesa, todos los pasajeros pueden llevar gratuitamente una maleta pequeña, siempre que quepa debajo del asiento del avión y no supere las dimensiones máximas de 40 x 30 x 20 centímetros.

En caso de querer subir a bordo con una segunda maleta de mano, de hasta 55 x 40 x 20 centímetros, Ryanair obliga a pagar una cuota adicional.

O´Leary dijo que no entiende por qué todavía hay gente que viaja con mochilas grandes y piensa que va a atravesar la puerta de embarque sin que nadie se percate.

«Nos daremos cuenta y tendrá que pagar por la mochila. No podrá subir al avión si no lo hace», afirmó.

La aerolínea irlandesa transportó a un número récord de 200 millones de pasajeros en los doce meses anteriores a marzo de 2025, según los últimos datos disponibles, convirtiéndose en la primera compañía europea en lograr este hito.

En este sentido, el directivo de Ryanair aseguró que el «99,9 % de los pasajeros» cumplen las normas y las personas que pagan una tarifa adicional en la puerta de embarque es «inferior al 0,1 %» de los clientes, o 200.000 al año. EFE

rb/psh

