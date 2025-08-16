Sábado, 16 de agosto de 2025 (9.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Washington – Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, se comprometen a mantener el diálogo y la posibilidad de un nuevo encuentro en Moscú tras su cumbre en Alaska, en la que reconocen avances pero no alcanzan acuerdos definitivos sobre la guerra en Ucrania.

(Texto)

– Los ucranianos muestran su decepción por la falta de resultados inmediatos de la cumbre de Alaska entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump.

(Texto) (Foto)

– Reacciones internacionales a los resultados de la cumbre entre Trump y Putin en Alaska.

ISRAEL PALESTINA

Neve Shalom/Wahat al-Salam (Israel) – Neve Shalom/Wahat al-Salam es el nombre de una aldea que en hebreo y árabe significa «Oasis de Paz» y donde judíos y palestinos con ciudadanía israelí comparten la esperanza de que, pese a las tensiones provocadas por la guerra en Gaza, ambos pueblos puedan convivir.

(Texto) (Foto) (Video)

– Seguimiento de la campaña militar de Israel en la franja de Gaza.

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – Los bolivianos están convocados el domingo a las urnas para participar en unas cruciales elecciones generales que se celebran en medio de una fuerte crisis económica y el debilitamiento del partido oficialista MAS, que ha gobernado el país durante casi veinte años.

(Texto) (Foto) (Video)

PERÚ COLOMBIA

Bogotá – Las acusaciones del Gobierno colombiano a Perú de apropiarse de una isla en el río Amazonas sacan a flote un problema ambiental ignorado por décadas: el río más largo y caudaloso del mundo se aleja de Colombia, y en pocos años podría dejar a su único gran puerto y perder el acceso a sus aguas. Carla Samon Ros.

(Texto) (Foto) (Video)

TAYLOR SWIFT

Londres – En ‘The Life of a Showgirl’, el nuevo álbum de Taylor Swift, la cantante se convierte en Ofelia, personaje del Hamlet de William Shakespeare, recreando en la portada la trágica escena de su muerte, dedicándole un tema y profundizando en su vínculo creativo con el dramaturgo inglés.

(Texto) (Foto) (Video)

Europa

Copenhague.- DINAMARCA ORGULLO.- Desfile del Orgullo en Copenhague.

América

Sao Paulo – BRASIL ELECCIONES – El gobernador del estado brasileño de Minas, Gerais, Romeu Zema, lanza su precandidatura para las elecciones presidenciales de 2026, y se suma al espectro de la derecha, cuyo líder, el expresidente Jair Bolsonaro, está inhabilitado y cerca de ser juzgado por golpismo. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de México – MÉXICO TURISMO – Hoteleros y empresarios del balneario de Acapulco consideran que la alerta de viaje emitida por Estados Unidos para que sus ciudadanos eviten visitar treinta estados mexicanos debido a la violencia, incluidos el sureño estado de Guerrero, afectará la recuperación del turismo. (Texto) (Foto) (Video)

Tegucigalpa – HONDURAS ELECCIONES – Caminata promovida por las Iglesias cristinas en Honduras, que reclaman respeto a la voluntad de los ciudadanos en las próximas elecciones generales. (Texto) (Foto) (Video)

África

Nairobi.- KENIA MACHISMO.- Solo hay dos colores: blanco y rojo. El blanco simboliza la vida «sagrada» que les fue arrebatada a las más de 160 mujeres asesinadas en 2024. El rojo, la sangre. Una exposición en Nairobi consigue sumergir al público en la experiencia brutal del feminicidio. Por Lucía Blanco Gracia. (Texto) (Foto)

Trípoli.- LIBIA ELECCIONES.- Libia celebra la segunda fase de las elecciones municipales. (Texto)

