Sábado, 16 de agosto de 2025

Kiev – Los ucranianos mantienen la esperanza de que la cumbre de los presidentes norteamericano y ruso, Donald Trump y Vladímir Putin, del viernes en Alaska permita el inicio de un proceso de paz.

– Reacciones internacionales a los resultados de la cumbre entre Trump y Putin en Alaska.

ISRAEL PALESTINA

Neve Shalom/Wahat al-Salam (Israel) – Neve Shalom/Wahat al-Salam es el nombre de una aldea que en hebreo y árabe significa «Oasis de Paz» y donde judios y palestinos con ciudadanía israelí comparten la esperanza de que pese a las tensiones provocadas por la guerra en Gaza ambos pueblos puedan convivir.

– Seguimiento de la campaña militar de Israel en la franja de Gaza.

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – Los bolivianos están convocados el domingo a las urnas para participar en unas cruciales elecciones generales que se celebran en medio de una fuerte crisis económica y el debilitamiento del partido oficialista MAS, que ha gobernado el país durante casi 20 años.

TAYLOR SWIFT

Londres – En ‘The Life of a Showgirl’, el nuevo álbum de Taylor Swift, la cantante se convierte en Ofelia, personaje del Hamlet de William Shakespeare, recreando en la portada la trágica escena de su muerte, dedicándole un tema y profundizando en su vínculo creativo con el dramaturgo inglés.

Europa

Copenhague.- DINAMARCA ORGULLO.- Desfile del Orgullo en Copenhague.

América

Sao Paulo – BRASIL ELECCIONES – El gobernador del estado brasileño de Minas Gerais, Romeu Zema, lanza su precandidatura para las elecciones presidenciales de 2026, y se suma al espectro de la derecha, cuyo líder, el expresidente Jair Bolsonaro, está inhabilitado y cerca de ser juzgado por golpismo. (Texto) (Foto) (Video)

Tegucigalpa – HONDURAS ELECCIONES – Caminata promovida por las Iglesias cristinas en Honduras, que reclaman respeto a la voluntad de los ciudadanos en las próximas elecciones generales. (Texto) (Foto) (Video)

África

Nairobi.- KENIA MACHISMO.- Solo hay dos colores: blanco y rojo. El blanco simboliza la vida «sagrada» que les fue arrebatada a las más de 160 mujeres asesinadas en 2024. El rojo, la sangre. Una exposición en Nairobi consigue sumergir al público en la experiencia brutal del feminicidio. Por Lucía Blanco Gracia. (Texto) (Foto)

Trípoli.- LIBIA ELECCIONES.- Libia celebra la segunda fase de las elecciones municipales. (Texto)

