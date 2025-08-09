Sábado, 9 de agosto de 2025 (19.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Washington – El presidente norteamericano, Donald Trump, y su colega ruso, Vladimir Putin, se reunirán el próximo viernes en Alaska para negociar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania, en la primera cumbre entre ambos mandatarios desde que el magnate republicano regresó en enero a la Casa Blanca.

– El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dice que las decisiones que se toman sin su país nacen muertas tras conocer la noticia de que los líderes de EE. UU. y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, se reunirán el próximo viernes en Alaska para abordar la paz en Ucrania en una cita que no contará con su presencia.

ISRAEL PALESTINA

Berlín – La decisión del Gobierno de Friedrich Merz de suspender parcialmente las exportaciones de armamento a Israel no tiene precedentes en un canciller germano y es aprobada por muchos y criticada por quienes piensan que Alemania está obligada a defender al Estado judío debido a su responsabilidad por el Holocausto.

– Seguimiento de la ofensiva del Ejército de Israel en Gaza tras la decision del Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de ocupar la capital de la franja palestina.

– El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúne en una sesión de emergencia que abordará el plan militar del Gobierno israelí de ocupar la Ciudad de Gaza.

BOMBA ATÓMICA ANIVERSARIO

Nagasaki (Japón) – Nagasaki conmemora el 80 aniversario del segundo bombardeo atómico de la historia y ultimo hasta la fecha, que dejó 80.000 muertos y llevó a la rendicIón de Japón al final de la II Guerra Mundial.

RUSIA STALIN

Moscú – La rehabilitación de la figura Stalin ha alcanzado su cénit en Rusia con la revisión del histórico XX Congreso del Partido Comunista de la antigua Unión Soviética.

HAITI CRISIS

Puerto Príncipe – Los haitianos de luto se debaten entre el dolor y la negociación con criminales. Camposantos históricos como el Gran Cementerio de Puerto Príncipe han sido tomados por bandas que extorsionan a las familias, que solo pueden enterrar a sus muertos si pagan una alta cantidad de dinero.

