Sánchez y Rutte coinciden en Armenia en medio de las críticas de Trump a socios de la OTAN

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Ereván, 4 may (EFE).- El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, coincidieron este lunes en Armenia en medio de las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a socios de la Alianza como España por la falta de respaldo a sus ataques a Irán.

Sánchez y Rutte asistieron en Ereván a la VIII cumbre de la Comunidad Política Europea, un foro que reúne a los Veintisiete y a la mayoría del resto de países europeos que no están integrados en el club comunitario.

El presidente del Gobierno llegó a Armenia una vez iniciada la cumbre debido a un incidente técnico en su avión cuando se dirigía este domingo a Ereván y que le obligó a aterrizar y pernoctar en Ankara.

Por ese motivo no llegó a tiempo a la foto de familia de este encuentro, pero si acudió al plenario en el que participaron el casi medio centenar de líderes que se desplazaron a Armenia.

Sánchez ocupó en la sala una silla de la que solo le separaba del secretario general de la OTAN el primer ministro checo, Andrej Babis.

Eso propició que, tal y como se pudo comprobar en las imágenes difundidas de la reunión, mantuviera una conversación distendida con Rutte.

No trascendió si hubo algún diálogo posterior entre ambos en el que comentaran las críticas de Trump, quien ha venido lamentando la falta de apoyo de sus aliados y ha anunciado la retirada de al menos 5.000 soldados estadounidenses de Alemania, a la vez que ha apuntado la posibilidad de retirar también efectivos militares de su país tanto de España como de Italia.

Sánchez no hizo declaraciones a los periodistas, y Rutte sí afirmó que Estados Unidos está decepcionado por la reacción de los aliados europeos con respecto a su operación militar en Irán, pero agregó que éstos han “captado el mensaje” en lo que se refiere a apoyo logístico y a través de bases.

El presidente del Gobierno español ha criticado desde el primer momento el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán al entender que no respeta el derecho internacional y ha negado a la administración de Trump el uso de sus bases que tiene en España para sus acciones militares contra la República Islámica.

Ante la actitud de Trump, el ministro de la Presidencia español, Félix Bolaños, recordó este lunes en Madrid que las bases estadounidenses en España, situadas en Morón y Rota, se rigen por un convenio bilateral que tiene cauces de comunicación y que está funcionando con fluidez.

«No ha habido ninguna comunicación, ninguna indicación del Gobierno norteamericano», señaló Bolaños, que aseguró que el Ejecutivo español no tiene «absolutamente ninguna preocupación sobre esta materia».

A la cumbre de Armenia no asistió el canciller alemán, Friedrich Merz, pero sí la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien no hizo declaraciones sobre la polémica.

Sí se refirió a ella la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, quien calificó de «sorprendente» el anuncio de Trump sobre la retirada de tropas de Alemania y subrayó que eso demuestra que Europa tiene que hacer más para reforzar el pilar europeo de la OTAN. EFE

BB/jgb

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