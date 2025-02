Sabrina Carpenter lanzará una nueva edición de ‘Short n’ Sweet’ que incluye a Dolly Parton

Los Ángeles (EE.UU.), 4 feb (EFE).- Sabrina Carpenter anunció que lanzará una edición «deluxe» de su último disco ‘Short n’ Sweet’ que incluirá una colaboración con la cantante de country Dolly Parton en su tema ‘Please Please Please’.»

La cantautora de 25 años escribió en su cuenta de Instagram que este lanzamiento era una forma de agradecer a sus seguidores «por darle a este álbum dos Grammy».

En la misma publicación, Carpenter anunció que esta nueva versión del disco contaría con una colaboración con la «Señorita Dolly Parton» y agregó con su típico humor: «Ella no querría que yo maldiciera, pero ¡joder!».

La participación de Parton es la única colaboración de esta edición que además contará con temas inéditos como ’15 Minutes’, ‘Couldn’t Make It Any Harder’, ‘Busy Woman’ y ‘Bad Reviews’, de acuerdo con una fotografía que publicó la cantante que no detalla la fecha exacta del lanzamiento.

La noche del domingo Carpenter se alzó con dos premios de la Academia de la Grabación: uno a álbum de pop vocal por ‘Short n’ Sweet’ y otro más por mejor actuación pop en solitario por ‘Espresso’.

Además, la también actriz tuvo una actuación en vivo en la que interpretó sus dos temas más populares: ‘Espresso’ y ‘Please Please Please’ en una puesta en escena que evocaba al glamur hollywoodense de los años 50.

La joven era una de las favoritas de la ceremonia en la que triunfó el rapero californiano Kendrick Lamar con cinco galardones por su tema ‘Not Like Us’ y que coronó a Beyoncé con el premio a álbum del año por su material ‘COWBOY CARTER’. EFE

