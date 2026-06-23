Sacrifican 32.000 gallinas en una granja hondureña por un caso confirmado de gripe aviar

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Tegucigalpa, 22 jun (EFE).- Al menos 32.000 gallinas fueron sacrificadas en una granja en el departamento de Santa Bárbara, oeste de Honduras, luego de que se confirmara un caso de gripe aviar hace tres días, informó este lunes el director del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), Rafael Rodríguez.

El funcionario dijo a periodistas que tras conocerse el caso de gripe aviar, en una granja en el municipio de San Pedro Zacapa, se puso en cuarentena el establecimiento para evitar la propagación de la enfermedad.

Además, se hizo «un proceso de limpieza sanitización y todo un protocolo que actualmente continúa y va a estar cuarentenado el establecimiento», subrayó Rodríguez.

Según la misma fuente, el brote está bajo control y la población puede consumir con seguridad huevos y carne de pollo, además de estar asegurado el abastecimiento de ambos productos en todo el país.

El titular del Senasa le recomendó a la población que denuncie cualquier síntoma extraño en las gallinas, como dificultad para respirar, caminar o muerte repentina, mientras que los productores deben segur cumpliendo con todos los controles sanitarios en las granjas avícolas.

El huevo y la carne de pollo son de los productos más consumidos en Honduras, un país con diez millones de habitantes.

La semana pasada el Senasa informó de la muerte de unas 450 aves silvestres en los últimos días en el departamento de Lempira, oeste del país, fronterizo con El Salvador, a causa de un brote de influenza aviar del tipo A, subtipo H5, y no descartó una eventual declaración de emergencia, porque lo más importante es contener cualquier brote de la enfermedad. EFE

gr/rrt