Sacyr cierra la financiación de un corredor vial en Colombia por 780 millones de euros

1 minuto

Madrid, 11 ago (EFE).- La empresa constructora y de servicios Sacyr ha cerrado la financiación sostenible del corredor vial Buenaventura-Loboguerrero-Buga, en Colombia, por 3,66 billones de pesos (unos 780 millones de euros), según ha informado este lunes la compañía española en una nota.

La financiación ha sido liderada y estructurada por JP Morgan y cuenta con la participación de IDB Invest, IFC, Bancolombia, BBVA, FDN y Bancoldex.

Esta operación beneficiará, según ha afirmado Sacyr en el comunicado, a la población del Valle del Cauca y a su conexión con el puerto de Buenaventura, en Colombia.

El corredor conecta el puerto con el interior del país y cuenta con 128 kilómetros de longitud, que incluyen la construcción de 35 nuevos kilómetros de doble calzada.

Además, dispone de un corredor de segunda calzada a lo largo de 118 kilómetros.

Sacyr Concesiones invertirá 4 billones de pesos para mejorar la vía, operarla y mantenerla durante 29 años. Este proyecto se estima que generará más de 6.000 empleos directos, indirectos e inducidos.

La compañía española opera y mantiene 244 kilómetros desde el inicio del contrato, en agosto de 2022, y este corredor es la quinta autopista que construye en el país.

Sacyr cuenta con un porfolio de activos concesionales que alcanzan un valor de 3.957 millones de euros, y su objetivo es alcanzar los 5.100 millones de valoración al cierre de 2027. EFE

